Toshiba призупинила прийом замовлень та інвестицій до Росії

У відповідь на ситуацію в Україні Toshiba group передасть загалом 100 мільйонів ієн Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Японська електротехнічна корпорація Toshiba заявила про зупинення прийому нових замовлень та інвестицій до Росії. Про це повідомляє сайт компанії.

Причиною такого рішення корпорація назвала війну Росії проти України.

«Ми дуже стурбовані ситуацією в Україні і відчуваємо найбільше співчуття до жертв цього конфлікту», - йдеться у повідомленні.



У відповідь на ситуацію в Україні Toshiba group передасть загалом 100 мільйонів ієн Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Японській платформі, неприбутковій організації, для надання гуманітарної допомоги постраждалим.

Там також пообіцяли продовжувати «стежити за ситуацією» та висловили надію на «швидке припинення конфлікту».

Напередодні американський автоконцерн General Motors заявив про продовження зупинення діяльності в Росії. Компанія призупинила імпорт автомобілів та комерційну діяльність у Росії 28 лютого. Зазначається, що рішення про продовження призупинення було прийнято на тлі погіршення ситуації.

Світові компанії продовжують карати Росії за повномасштабне вторгненні в Україну і посилювати санкції проти окупанта.