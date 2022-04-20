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    Велика середа Страсного тижня: що можна і заборонено робити 20 квітня

    Українці починають готуватися до одного з найбільших церковних свят &ndash; Великодня<br /><br /> - Велика середа Страсного тижня: що можна і заборонено робити 20 квітня
    Українці починають готуватися до одного з найбільших церковних свят – Великодня

    фото з відкритих джерел

    У середу віруючі сповідаються у церкві, у будинках завершуються останні приготування до випікання здобних пасок

    У Велику середу 20 квітня у храмах прославляють Марію Магдалину та проклинають зраду Іуди, а сам день є одним із найважливіших серед днів передвеликоднього Страсного тижня.

    Велика середа

    Особливим днем у Страсний тиждень є Велика середа. Вважається, що цього дня Юда Іскаріот надумав зрадити Сина Божого, отримавши за це 30 срібняків.

    Так, у Велику середу потрібно каятися та сповідатися, а найбільшим гріхом є зрада. На вечірній службі відбувається таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.

    Також, у цей день прийнято прибирати у будинку, виносити сміття та мити підлогу. Крім цього, у цей день потрібно купити всі продукти для приготування пасок та яйця.

    Оскільки триває Великий піст, важливо дотримуватися його традиції і обмеження. У Велику середу можна їсти: сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.

    Що не можна робити 20 квітня у Велику середу:

    • голосно та шумно веселитися
    • лаятися, сваритися, бути агресивним
    • займатися важкою працею
    • гадати та грати в азартні ігри.

    Прикмети на 20 квітня у Велику середу:

    • Якщо холодна ніч і спекотний день 20 квітня, то скоро буде спека.
    • Якщо зоря червоного кольору, то погода буде дощова та вітряна.
    • Якщо в небі граються граки, то після Великодня 2022 прийде тепло

    Страсний тиждень: що не можна робити:

    Страсний тиждень є найбільш суворим тижнем під час Великого посту. Не можна вживати м'ясні страви, рибу, яйця і молочні страви. У Страсну п'ятницю можна лише пити воду, їсти не можна нічого. Серед інших заборон є заборона на:

    • розваги;
    • святкування;
    • інтимну близькість;
    • сварки;
    • лихослів'я;
    • брехню;
    • заздрість;
    • вінчання;
    • хрещення.

    Також у Страсну седмицю не можна відмовляти людям у допомозі.

    Теги: свята продукти хрещення Україна Великдень 2021 традиції хліб
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    Велика середа Страсного тижня: що можна і заборонено робити 20 квітня