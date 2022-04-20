Велика середа Страсного тижня: що можна і заборонено робити 20 квітня
У середу віруючі сповідаються у церкві, у будинках завершуються останні приготування до випікання здобних пасок
У Велику середу 20 квітня у храмах прославляють Марію Магдалину та проклинають зраду Іуди, а сам день є одним із найважливіших серед днів передвеликоднього Страсного тижня.
Велика середа
Особливим днем у Страсний тиждень є Велика середа. Вважається, що цього дня Юда Іскаріот надумав зрадити Сина Божого, отримавши за це 30 срібняків.
Так, у Велику середу потрібно каятися та сповідатися, а найбільшим гріхом є зрада. На вечірній службі відбувається таїнство сповіді, на якому можна попросити про прощення всіх гріхів.
Також, у цей день прийнято прибирати у будинку, виносити сміття та мити підлогу. Крім цього, у цей день потрібно купити всі продукти для приготування пасок та яйця.
Оскільки триває Великий піст, важливо дотримуватися його традиції і обмеження. У Велику середу можна їсти: сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.
Що не можна робити 20 квітня у Велику середу:
- голосно та шумно веселитися
- лаятися, сваритися, бути агресивним
- займатися важкою працею
- гадати та грати в азартні ігри.
Прикмети на 20 квітня у Велику середу:
- Якщо холодна ніч і спекотний день 20 квітня, то скоро буде спека.
- Якщо зоря червоного кольору, то погода буде дощова та вітряна.
- Якщо в небі граються граки, то після Великодня 2022 прийде тепло
Страсний тиждень: що не можна робити:
Страсний тиждень є найбільш суворим тижнем під час Великого посту. Не можна вживати м'ясні страви, рибу, яйця і молочні страви. У Страсну п'ятницю можна лише пити воду, їсти не можна нічого. Серед інших заборон є заборона на:
- розваги;
- святкування;
- інтимну близькість;
- сварки;
- лихослів'я;
- брехню;
- заздрість;
- вінчання;
- хрещення.
Також у Страсну седмицю не можна відмовляти людям у допомозі.