Скандал на Волині. Заможнє сімейство влаштувало гучне весілля серед війни (відео)

Наречений каже, що йому «пофіг»

На Волині стався скандал через занадто гучне та дороге весілля сина місцевого підприємця. При чому відео з гуляння виклали самі учасники події у відкритий доступ.

Людей обурив навіть не факт святкування, а те, що для молодят та їх гостей війни ніби не існує. Бо про неї ніхто навіть словом не згадав. Наречений навіть каже, що йому «пофіг».

«Таке враження, що наречені зі своїми гостями та звичайні люди, які моляться за своїх рідних на фронті або зустрічають труни з передової – живуть у паралельних реальностях», – коментують ситуацію місцеві журналісти.

Нагадаємо, у Бучі пройшла перша весільна церемонія після звільнення району від загарбників. Подружньою парою стали Андрій та Вікторія, які обмінялися обітницями у відновленому залі Бучанського ДРАЦСу.

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