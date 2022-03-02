Херсонщина опинилася під загрозою екологічної катастрофи через російських окупантів

3 млн курей фактично помирають від голоду

Одне з найбільших та найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабрика «Чорнобаївська» під Херсоном, залишилося без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Це призведе до вимирання птиці та неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць. Про це повідомляє компанія «Укрлендфармінг».

Через постійні жорсткі обстріли з боку окупантів страждає мирне населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів та виробничих об'єктів. 3 млн курей фактично помирають від голоду через неможливість постачання комбікорму для їх годування. Їх неможливо утилізувати, як неможливо і утилізувати готову продукцію через ведення бойових дій агресором.

Крім того, у подібній ситуації опинилася і Богодухівська птахофабрика та птахофабрика Охоче у Харківській області, яка також входить до складу агрохолдингу «Авангард» (група компаній «Укрлендфармінг»). Крім того, зараз знеструмлено найбільший у Європі інкубатор у м. Макарів Київської області.

Крім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести і до дефіциту яєць в Україні. Наша група компаній постачала курячими яйцями до 30% ринку України. Зараз ми можемо говорити про фактичну втрату 15% виробництва яєць у країні.

Водночас, «Авангард» продовжує підтримувати оборону країни. У координації з Мінагрополітикою «Авангард» безкоштовно передає потреби захисту країни 500 тис. штук яєць свого виробництва. Також група компаній надає паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі, нашим захисникам. Ми вдячні нашим мужнім та самовідданим воїнам! Ми обов'язково переможемо!

Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

Згодом голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив у Facebook, що близько 12 години дня у Херсоні невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

«Повідомляємо, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів», – додав Лагута.

Як повідомляв «Главком», у міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.

«Найскладніше домовлятися з росіянами про «зелені коридори». Пам’ятаємо Волноваху, пам’ятаємо інші менш відомі населені пункти. Росіяни намагаються використовувати наших мирних мешканців, котрі хочуть виїхати з територій, що знаходяться на межі гуманітарних катастроф, як заручників та живий щит. З свого боку ми робимо все необхідне, щоб вивезти мирне населення. Усе, що спостерігаємо протягом останніх днів, говорить про початок геноцидної кампанії з боку Росії», – сказав він.