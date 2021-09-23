У Китаї назвали нову версію походження Covid-19

Китайські вчені заявили, що поширення коронавірусу в США могло початися ще раніше, ніж в КНР

За інформацією вчених, з великою часткою ймовірності коронавірус міг почати поширюватися в Штатах ще в вересні 2019 року

Китайські вчені заявили, що поширення Covid–19 в США могло початися ще в вересні 2019 року, раніше, ніж на території КНР. Дані дослідження опубліковані на порталі ChinaXiv.

Фахівці за допомогою математичної моделі проаналізували можливу дату початку розповсюдження Covid-19 на території США і Китаю, використовуючи дані про кількість підтверджених випадків зараження.

«На підставі аналізу даних з 12 репрезентативних регіонів США, обраних для визначення дати першого випадку зараження, з 50-відсотковою ймовірністю перший випадок зараження стався в період з серпня по жовтень 2019 року. Це раніше, ніж офіційно оголошена дата першого підтвердженого випадку в США – 20 січень 2020 року», – йдеться в публікації.

За інформацією вчених, з великою часткою ймовірності коронавірус міг почати поширюватися в Штатах ще в вересні 2019 року. Разом з тим перші випадки Covid-19 офіційно були зареєстровані в Китаї тільки в кінці 2019 року.

Раніше розвідка США заявила, що Covid-19 був розроблений як біологічна зброя. У документі, опублікованому Нацрозвідкою Штатів, йдеться, що більшість відомств Сполучених Штатів також вважають, що коронавірус, «ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії».

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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