Супутники зафільмували момент вибуху вулкана біля Тонга: приголомшливе відео

Супутники зняли на відео момент вибуху вулкана Хунг-Тонга-Хунга Хаапай біля острівної держави Тонга. На відео видно, як гладка поверхня океану вибухає гігантським стовпом попелу, диму та води. Відео оприлюднили в Тwitter wonderofscience.

Виверження вулкана відбулося минулого тижня у Тихому океані. Це викликало ряд цунамі, які затопили береги Тонга.

Супутники GOES-West та Himawari-8 зробили безліч кадрів моменту виверження вулкана. Їх об'єднали у коротке відео, яке демонструє весь масштаб того, що сталося.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6

Попри моторошні кадри, виверження не завдало великої шкоди.

Wow this is terrifying, the type of sonic boom you hope you never hear. That is a staggering pressure spike. [NSFW language]



Hoping everyone in the vicinity of the Tonga volcanic eruption is staying safe



shared from Facebook by @WhiteHaTterz pic.twitter.com/Yb8eGNohXN