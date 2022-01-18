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    Супутники зафільмували момент вибуху вулкана біля Тонга: приголомшливе відео

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    Виверження відбулося минулого тижня і спричинило хвилю цунамі - Супутники зафільмували момент вибуху вулкана біля Тонга: приголомшливе відео
    Виверження відбулося минулого тижня і спричинило хвилю цунамі
    фото: скріншот з відео

    Поверхня океану фонтанувала гігантським стовпом попелу, диму та води

    Супутники зняли на відео момент вибуху вулкана Хунг-Тонга-Хунга Хаапай біля острівної держави Тонга. На відео видно, як гладка поверхня океану вибухає гігантським стовпом попелу, диму та води. Відео оприлюднили в Тwitter wonderofscience.

    Виверження вулкана відбулося минулого тижня у Тихому океані. Це викликало ряд цунамі, які затопили береги Тонга.

    Супутники GOES-West та Himawari-8 зробили безліч кадрів моменту виверження вулкана. Їх об'єднали у коротке відео, яке демонструє весь масштаб того, що сталося.

    Попри моторошні кадри, виверження не завдало великої шкоди.

    З кінця грудня 2021 року вулкан Хунга-Тонга-Хунга Хаапай вивергався багато разів. Деякі періоди його активності тривали до 30 хвилин, коли попіл, пемза, газ та пара влітали у небо.

    Нагадаємо, 15 січня у Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана.

    Згодом хвиля цунамі після виверження досягнула узбережжя Японії.

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    Теги: вулкан цунамі
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    Супутники зафільмували момент вибуху вулкана біля Тонга: приголомшливе відео