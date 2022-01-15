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    Через виверження вулкана в Тихому океані хвиля цунамі загрожує кільком країнам (фото, відео)

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    Стихія накрила острівну державу Тонга<br /><br /><br /> - Через виверження вулкана в Тихому океані хвиля цунамі загрожує кільком країнам (фото, відео)
    Стихія накрила острівну державу Тонга


    фото: twitter.com/Sanya_Ruggiero

    Виверження було настільки потужним, що гуркіт грому чули навіть на Фіджі

    У Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії. Про це повідомляє BBC.

    Повідомляється, що хвиля вже накрила острівну державу Тонга, в соцмережах публікують відео, як вода затопила церкву і кілька будинків. Очевидці також повідомляють про дощ із попелу в столиці Нукуалофа, яка знаходиться в 65 кілометрах від вулкана.

    Місцевих жителів закликали евакуюватися на височини. Оголошення про загрозу цунамі були поширені владою декількох країн у південно-тихоокеанському регіоні, включно з Тонга, Фіджі, Австралією і Новою Зеландією.

    Останнє з серії вивержень вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай викликало стовпи газу, диму і попелу висотою до 20 кілометрів. Виверження було настільки потужним, що гуркіт грому чули навіть на Фіджі – більш ніж в 800 кілометрах від самого вулкана.

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    Теги: вода вулкан Twitter цунамі дощ
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    Через виверження вулкана в Тихому океані хвиля цунамі загрожує кільком країнам (фото, відео)