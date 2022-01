Через виверження вулкана в Тихому океані хвиля цунамі загрожує кільком країнам (фото, відео)

У Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що хвиля вже накрила острівну державу Тонга, в соцмережах публікують відео, як вода затопила церкву і кілька будинків. Очевидці також повідомляють про дощ із попелу в столиці Нукуалофа, яка знаходиться в 65 кілометрах від вулкана.

Місцевих жителів закликали евакуюватися на височини. Оголошення про загрозу цунамі були поширені владою декількох країн у південно-тихоокеанському регіоні, включно з Тонга, Фіджі, Австралією і Новою Зеландією.

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe