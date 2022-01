Японію може накрити цунамі через виверження підводного вулкана (відео)

У Японії метеорологічна служба попередила про загрозу цунамі, яке може накрити острови Амамі. Причиною стихійного лиха може стати виверження підводного вулкана. Про це пише NHK.

Після виверження підводного вулкана цунамі вдарило по островах тихоокеанської країни Тонга. Метеорологи прогнозують, що стихія дійде і до берегів Японії.

Найбільша загроза нависає над островами Амамі. Однак метеорологи попередили про можливе стихійне лихо мешканців усіх районів, які розташовані на тихоокеанському узбережжі країни.

Цунамі уже накрило Тонга – країну, неподалік якої трапилося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У мережі опублікували кадри виверження з космосу, як фіксували супутники.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn