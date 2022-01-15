Японію може накрити цунамі через виверження підводного вулкана (відео)

Стихія дійде до островів Амамі

У Японії метеорологічна служба попередила про загрозу цунамі, яке може накрити острови Амамі. Причиною стихійного лиха може стати виверження підводного вулкана. Про це пише NHK.

Після виверження підводного вулкана цунамі вдарило по островах тихоокеанської країни Тонга. Метеорологи прогнозують, що стихія дійде і до берегів Японії.

Найбільша загроза нависає над островами Амамі. Однак метеорологи попередили про можливе стихійне лихо мешканців усіх районів, які розташовані на тихоокеанському узбережжі країни.

Цунамі уже накрило Тонга – країну, неподалік якої трапилося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У мережі опублікували кадри виверження з космосу, як фіксували супутники.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга. Після виверження країну накрило цунамі.

Сьогоднішнє виверження одного з підводних вулканів Тонга. Там вже пішло серйозне цунамі. pic.twitter.com/i0jZywhdZt — Павло Астроном (@PashaXVI) January 15, 2022

Виверження викликало занепокоєння в інших країн тихоокеанського регіону. Зокрема у Новій Зеландії. Тамтешні військові заявили про готовність до можливої небезпеки, тобто цунамі. Поки що повідомлень про стихійні лиха з інших країн не надходили.

Нагадаємо, у Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

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