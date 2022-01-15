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    Японію може накрити цунамі через виверження підводного вулкана (відео)

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    15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай - Японію може накрити цунамі через виверження підводного вулкана (відео)
    15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай
    фото з відкритих джерел

    Стихія дійде до островів Амамі

    У Японії метеорологічна служба попередила про загрозу цунамі, яке може накрити острови Амамі. Причиною стихійного лиха може стати виверження підводного вулкана. Про це пише NHK.

    Після виверження підводного вулкана цунамі вдарило по островах тихоокеанської країни Тонга. Метеорологи прогнозують, що стихія дійде і до берегів Японії.

    Найбільша загроза нависає над островами Амамі. Однак метеорологи попередили про можливе стихійне лихо мешканців усіх районів, які розташовані на тихоокеанському узбережжі країни.

    Цунамі уже накрило Тонга – країну, неподалік якої трапилося потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У мережі опублікували кадри виверження з космосу, як фіксували супутники.

    Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга. Після виверження країну накрило цунамі.

    Виверження викликало занепокоєння в інших країн тихоокеанського регіону. Зокрема у Новій Зеландії. Тамтешні військові заявили про готовність до можливої небезпеки, тобто цунамі. Поки що повідомлень про стихійні лиха з інших країн не надходили.

    Нагадаємо, у Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

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    Теги: стихійні лиха вулкан цунамі
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    Японію може накрити цунамі через виверження підводного вулкана (відео)