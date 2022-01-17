Полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана: неймовірні кадри

«Стрибки» атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці

Українські вчені зафіксували ударні хвилі від виверження вулкана в Королівстві Тонга, розташованого на півдні Тихого океану. Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Фахівці стверджують, що ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

«Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «стрибки» атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 мм ртутного стовпа.

Також українські полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана. Воно викликало землетрус магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого досягли навіть Антарктиди, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«15 січня о 17 годині UTC на станції Академік Вернадський, розташованій за більш ніж 7800 км від місця виверження, наші вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом!», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до станції дійшла хвиля заввишки 60 сантиметрів, і це зважаючи на те, що акваторії вкриті суцільною кригою.

Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга. Після виверження країну накрило цунамі.

В результаті утворилося цунамі, яке загрожувало Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

Також на узбережжя Японії обрушилося цунамі.

До слова, вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга.

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