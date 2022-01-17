  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана: неймовірні кадри

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі - Полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана: неймовірні кадри
    Ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі
    колаж: kharkivmeteo

    «Стрибки» атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці

    Українські вчені зафіксували ударні хвилі від виверження вулкана в Королівстві Тонга, розташованого на півдні Тихого океану. Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

    Фахівці стверджують, що ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

    «Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що «стрибки» атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 мм ртутного стовпа.

    Також українські полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана. Воно викликало землетрус магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого досягли навіть Антарктиди, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    «15 січня о 17 годині UTC на станції Академік Вернадський, розташованій за більш ніж 7800 км від місця виверження, наші вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом!», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до станції дійшла хвиля заввишки 60 сантиметрів, і це зважаючи на те, що акваторії вкриті суцільною кригою.

    Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга. Після виверження країну накрило цунамі.

    В результаті утворилося цунамі, яке загрожувало Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

    Також на узбережжя Японії обрушилося цунамі.

    До слова, вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга.

    Читайте також:
    Теги: стихійні лиха атмосферне явище вулкан Україна цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкана: неймовірні кадри