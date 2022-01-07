На Галапагоських островах почалося виверження вулкана Вовк (відео)

Вулкан Вовк вдруге стає активним за останні сім років

У п’ятницю, 7 січня, на найбільшому острові Галапагоських островів Ізабеллі почалося виверження вулкана Вовк, повідомляє Yahoo News.

Галапагооські островии – архіпелаг у Тихому океані, розташований за 965 км на захід від узбережжя Еквадору; складаються із 13 основних вулканічних островів, шести невеликих острівців і 107 скель і намивних територій. Вважають, що перший острів сформувався 5–10 млн років тому в результаті тектонічної активності. Наймолодші острови – Ісабела і Фернандіна – досі на стадії формування.

«Вулкан Вовк починає виверження на острові Ізабелла», – зазначили представники Національного парку Галапагос.

Це вже друге виверження «Вовка» за останні сім років.

Más fotos de erupción de volcán #Wolf en #Galápagos gracias al guía Diego Paredes pic.twitter.com/UmyDOFanje — Parque Galápagos (@parquegalapagos) May 25, 2015

За даними дослідників із Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1 707-метровий вулкан виплював попіл на висоту 3 800 м. Також спостерігається виверження лави на південному та південно-східному схилах.

GALÁPAGOS Inicia proceso eruptivo del Volcán Wolf, #NuestrosGuardaparques monitorean la actividad.



Fotos: Wilson Cabrera - guardaparque pic.twitter.com/xDfZi1qCew — Danny RUEDA Córdova (@DannyRuedaC) January 7, 2022

Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 км від найближчого людського поселення.

Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році після 33 років «сну». Його активність не вплинула на місцеву дику природу.

Напередодні повідомлялося, що на сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

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