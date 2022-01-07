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    На Галапагоських островах почалося виверження вулкана Вовк (відео)

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    Востаннє вулкан прокидався у 2015 році - На Галапагоських островах почалося виверження вулкана Вовк (відео)
    Востаннє вулкан прокидався у 2015 році
    фото: twitter.com/parquegalapagos

    Вулкан Вовк вдруге стає активним за останні сім років

    У п’ятницю, 7 січня, на найбільшому острові Галапагоських островів Ізабеллі почалося виверження вулкана Вовк, повідомляє Yahoo News.

    Галапагооські островии – архіпелаг у Тихому океані, розташований за 965 км на захід від узбережжя Еквадору; складаються із 13 основних вулканічних островів, шести невеликих острівців і 107 скель і намивних територій. Вважають, що перший острів сформувався 5–10 млн років тому в результаті тектонічної активності. Наймолодші острови – Ісабела і Фернандіна – досі на стадії формування.

    «Вулкан Вовк починає виверження на острові Ізабелла», – зазначили представники Національного парку Галапагос.

    Це вже друге виверження «Вовка» за останні сім років.

    За даними дослідників із Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1 707-метровий вулкан виплював попіл на висоту 3 800 м. Також спостерігається виверження лави на південному та південно-східному схилах.

    Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 км від найближчого людського поселення.

    Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році після 33 років «сну». Його активність не вплинула на місцеву дику природу.

    Напередодні повідомлялося, що на сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

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    Теги: стихійні лиха вулкан Twitter Еквадор
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    На Галапагоських островах почалося виверження вулкана Вовк (відео)