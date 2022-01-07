На Галапагоських островах почалося виверження вулкана Вовк (відео)
Вулкан Вовк вдруге стає активним за останні сім років
У п’ятницю, 7 січня, на найбільшому острові Галапагоських островів Ізабеллі почалося виверження вулкана Вовк, повідомляє Yahoo News.
«Вулкан Вовк починає виверження на острові Ізабелла», – зазначили представники Національного парку Галапагос.
#ULTIMOMINUTO #VolcanWolf en isla #Isabela #Galapagos reactiva actividad eruptiva#video del guardaparque Wilson Cabrera muestra magnitud del evento natural— diegoanazco (@diegoanazco1) January 7, 2022
No existe asentamientos humanos alrededor de la erupción@teleamazonasec @miltonperezsh @dayannamonroy @lizvalarezo pic.twitter.com/HakiYNRlLe
Це вже друге виверження «Вовка» за останні сім років.
Más fotos de erupción de volcán #Wolf en #Galápagos gracias al guía Diego Paredes pic.twitter.com/UmyDOFanje— Parque Galápagos (@parquegalapagos) May 25, 2015
За даними дослідників із Інституту геофізики Кіто (Еквадор), 1 707-метровий вулкан виплював попіл на висоту 3 800 м. Також спостерігається виверження лави на південному та південно-східному схилах.
GALÁPAGOS Inicia proceso eruptivo del Volcán Wolf, #NuestrosGuardaparques monitorean la actividad.— Danny RUEDA Córdova (@DannyRuedaC) January 7, 2022
Fotos: Wilson Cabrera - guardaparque pic.twitter.com/xDfZi1qCew
Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 км від найближчого людського поселення.
Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році після 33 років «сну». Його активність не вплинула на місцеву дику природу.
Напередодні повідомлялося, що на сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один із найактивніших вулканів у світі – Ньїрагонго. Вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.