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    На узбережжя Японії обрушилося цунамі

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    Прихід хвиль цунамі був підтверджений уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави - На узбережжя Японії обрушилося цунамі
    Прихід хвиль цунамі був підтверджений уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави
    фото з відкритих джерел

    Стихія досягнула островів Амамі і Токара

    Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, обрушилося на узбережжя Японії. Цунамі висотою 1,2 метра було підтверджено на островах Амамі і Токара з можливістю того, що хвилі досягнуть трьох метрів. Про це повідомляє Japan Times.

    На островах Амамі і Токара діяло попередження про цунамі, в той час як на всьому тихоокеанському узбережжі Японії і в деяких районах, що виходять до Японського моря, діяло менш суворе попередження про цунамі.

    Прихід хвиль цунамі був підтверджений в районах уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави.

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    Японське метеорологічне агентство заявило, що існує ймовірність незначної зміни рівня моря, але виключало можливість виникнення руйнівного цунамі.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Японії метеорологічна служба попередила про загрозу цунамі, яке може накрити острови Амамі. Причиною стихійного лиха може стати виверження підводного вулкана.

    Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга. Після виверження країну накрило цунамі.

    Виверження викликало занепокоєння в інших країн тихоокеанського регіону. Зокрема у Новій Зеландії. Тамтешні військові заявили про готовність до можливої небезпеки, тобто цунамі. Поки що повідомлень про стихійні лиха з інших країн не надходили.

    Як відомо, Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана. В результаті утворилося цунамі, яке загрожує Тонга, Фіджі, Австралії та Новій Зеландії.

    Теги: Японія вулкан цунамі
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    На узбережжя Японії обрушилося цунамі