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  4. Російський посол лякав колегу зі США «нацистами в Києві» – Politico
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    Політика

    Російський посол лякав колегу зі США «нацистами в Києві» – Politico

    Російський посол Антонов пожалівся на Зеленського, що він &laquo;руйнує майбутнє України&raquo; - Російський посол лякав колегу зі США «нацистами в Києві» – Politico
    Російський посол Антонов пожалівся на Зеленського, що він «руйнує майбутнє України»
    фото з відритих джерел

    Антонов пропонував «таємне перемир'я»

    Посол Росії у США Анатолій Антонов під час вечері з експослом США в Афганістані Залмаєм Халілзадом пропонував «таємне перемир’я» й лякав «нацистами в Києві». Про це повідомляє Politico.

    Антонов із Халілзадом вирішили повечеряти в ресторані Cafe Milano у Джорджтауні, районі вздовж північно-західного узбережжя Вашинґтона.

    Халілзад почав розмову з того, що треба знайти «якийсь шлях» закінчення війни Росії проти України через домовленості, із чим Антонов погодився. Проте він відразу запитав, чим би США хотіли поступитись. Натомість американський дипломат наполіг, що такі речі Антонову слід обговорювати з українськими послами, а не з ним.

    Тоді Антонов почав лякати свого співрозмовника «нацистами в Києві».

    «У вас тут живе багато євреїв у Сполучених Штатах? Чому вони терплять все те, що коїться в Києві?», – сказав він.

    Далі російський посол пожалівся на президента Володимира Зеленського, що він «руйнує майбутнє України».

    Згодом у бесіді порушили питання відносин між США й Росією. Антонов сказав, що Росія «вимагає поваги» й «хоче, аби США поважали Росію».

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    Теги: росія окупанти США війна Антонов посол Україна речі окупація час #stoprussia
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    Російський посол лякав колегу зі США «нацистами в Києві» – Politico