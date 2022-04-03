Рашисти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав не публікувати фото та відео

Російські військові третього квітня завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook», – написав міський голова.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.

Також вибухи пролунали в Одесі уранці 3 квітня після оголошення повітряної тривоги. Окупанти влучили у житлові будинки, загиблих та поранених немає.

Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.