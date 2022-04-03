  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

    Миколаїв 3 квітня зазнав чергового ракетного удару - Рашисти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву
    Миколаїв 3 квітня зазнав чергового ракетного удару
    фото з відкритих джерел

    Міський голова Олександр Сєнкевич закликав не публікувати фото та відео

    Російські військові третього квітня завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

    «Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook», – написав міський голова.

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.

    Також вибухи пролунали в Одесі уранці 3 квітня після оголошення повітряної тривоги. Окупанти влучили у житлові будинки, загиблих та поранених немає.

    Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ 3 квітня збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна Facebook окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву