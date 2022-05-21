У Казахстані під час матчу на трибуни обвалився дах: шокуючі кадри

Шквал вітру підхопив дах із будівлі та перекинув його на стадіон

Відомостей про постраждалих наразі немає

Матч 12-го туру Казахстанської Прем'єр-Ліги між «Ордабаси» та «Аксу» був перерваний через несприятливі погодні умови, повідомляє Sports.kz.

«Внаслідок негоди на трибуни обвалився дах і матч було перервано. Відомостей про постраждалих наразі немає. Матч дограють пізніше. Але поки що невідомо, коли саме», — пише джерело.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.