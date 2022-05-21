  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    У Казахстані під час матчу на трибуни обвалився дах: шокуючі кадри

    Шквал вітру підхопив дах із будівлі та перекинув його на стадіон - У Казахстані під час матчу на трибуни обвалився дах: шокуючі кадри
    Шквал вітру підхопив дах із будівлі та перекинув його на стадіон
    фото: скріншот з відео

    Відомостей про постраждалих наразі немає

    Матч 12-го туру Казахстанської Прем'єр-Ліги між «Ордабаси» та «Аксу» був перерваний через несприятливі погодні умови, повідомляє Sports.kz.

    «Внаслідок негоди на трибуни обвалився дах і матч було перервано. Відомостей про постраждалих наразі немає. Матч дограють пізніше. Але поки що невідомо, коли саме», — пише джерело.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Україна негода Instagram окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Казахстані під час матчу на трибуни обвалився дах: шокуючі кадри