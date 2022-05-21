У Казахстані під час матчу на трибуни обвалився дах: шокуючі кадри
Шквал вітру підхопив дах із будівлі та перекинув його на стадіон
фото: скріншот з відео
Відомостей про постраждалих наразі немає
Матч 12-го туру Казахстанської Прем'єр-Ліги між «Ордабаси» та «Аксу» був перерваний через несприятливі погодні умови, повідомляє Sports.kz.
«Внаслідок негоди на трибуни обвалився дах і матч було перервано. Відомостей про постраждалих наразі немає. Матч дограють пізніше. Але поки що невідомо, коли саме», — пише джерело.
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