Події в Казахстані: заява про переворот та загальнонаціональний траур
Влада Казахстану розцінила протести як гібридну терористичну атаку
Події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку. Про це в ефірі телеканалу «Хабар 24» заявив держсекретар республіки Ерлан Карін.
Він зазначив, що метою бойовиків була «загальна дестабілізація обстановки та, можливо, здійснення державного перевороту». Мовляв, ситуація в період заворушень була критичною, йшлося про збереження цілісності держави.
Карін пообіцяв, що спецслужби кінцеву відповідь на те, «хто стоїть за цими терактами».
Також МЗС Казахстану заявило, що в протестах у країні брали участь люди з бойовим досвідом у «гарячих» точках. Про це йдеться у заяві відомства, опублікованій урядовим інформаційним Telegram-каналом.
У міністерстві зазначили, що, як показали події в місті Алмати та низці інших регіонів, Казахстан зазнав озброєної агресії терористичних груп, які пройшли підготовку за кордоном. За попередніми даними, серед учасників були особи, які брали участь у конфліктах на стороні ісламістських угруповань.
Окрім цього, у МЗС пообіцяли, що правоохоронці проведуть масштабне розслідування причин протестів у країні. Його підсумки будуть представлені світовій спільноті, додали у міністерстві.
Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.
Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах.
Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.
До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.
Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.
Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.
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