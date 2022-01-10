Події в Казахстані: заява про переворот та загальнонаціональний траур

МЗС каже про участь людей із бойовим досвідом на боці ісламістів

Влада Казахстану розцінила протести як гібридну терористичну атаку

Події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку. Про це в ефірі телеканалу «Хабар 24» заявив держсекретар республіки Ерлан Карін.

Він зазначив, що метою бойовиків була «загальна дестабілізація обстановки та, можливо, здійснення державного перевороту». Мовляв, ситуація в період заворушень була критичною, йшлося про збереження цілісності держави.

Карін пообіцяв, що спецслужби кінцеву відповідь на те, «хто стоїть за цими терактами».

Також МЗС Казахстану заявило, що в протестах у країні брали участь люди з бойовим досвідом у «гарячих» точках. Про це йдеться у заяві відомства, опублікованій урядовим інформаційним Telegram-каналом.

У міністерстві зазначили, що, як показали події в місті Алмати та низці інших регіонів, Казахстан зазнав озброєної агресії терористичних груп, які пройшли підготовку за кордоном. За попередніми даними, серед учасників були особи, які брали участь у конфліктах на стороні ісламістських угруповань.

Окрім цього, у МЗС пообіцяли, що правоохоронці проведуть масштабне розслідування причин протестів у країні. Його підсумки будуть представлені світовій спільноті, додали у міністерстві.

Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.

Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах.

Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.

Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.

Кілька днів тому ЄС заявив, щоготовий допомогти Казахстану – Боррель.

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