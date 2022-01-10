  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Гудков
рус
    Думки вголос

    Як ситуація в Казахстані вплине на Росію

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін під час свого правління бачив вже багато революцій... - Як ситуація в Казахстані вплине на Росію
    Путін під час свого правління бачив вже багато революцій...

    Росія знову вирішила прогулятися граблями

    Мовою оригіналу

    По случаю протестов в Казахстане интернет наполнился обилием экспертных мнений о происходящем в республике. Не буду соревноваться с ними в тонком анализе ситуации, нас должно интересовать другое: как она скажется на России.

    А на России она скажется плохо. Не только потому, что любые внешнеполитические усилия неадекватного режима скажутся только так и никак иначе. Есть и конкретные причины.

    Ввод войск для подавления восстания в другую страну мы уже не раз проходили. И в Венгрии проходили, и в Чехословакии, и в Афганистане. Да даже и в Сирии.

    И как успехи?

    Но надо, надо пройти по граблям, которых, как известно, есть два типа. Те, которые чему-то учат, и любимые.

    Ну, а об окукливании режима в ужасе от возможной смены власти я уже писал.

    Ловите, в общем, порцию рационального пессимизма с анализом того, как Путин реагировал на разного рода революции на постсоветском пространстве.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Казахстан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Микола Підвезяний
    Микола Підвезяний

    Головний редактор «Главкома»

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як ситуація в Казахстані вплине на Росію