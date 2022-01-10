Як ситуація в Казахстані вплине на Росію
Росія знову вирішила прогулятися граблями
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По случаю протестов в Казахстане интернет наполнился обилием экспертных мнений о происходящем в республике. Не буду соревноваться с ними в тонком анализе ситуации, нас должно интересовать другое: как она скажется на России.
А на России она скажется плохо. Не только потому, что любые внешнеполитические усилия неадекватного режима скажутся только так и никак иначе. Есть и конкретные причины.
Ввод войск для подавления восстания в другую страну мы уже не раз проходили. И в Венгрии проходили, и в Чехословакии, и в Афганистане. Да даже и в Сирии.
И как успехи?
Но надо, надо пройти по граблям, которых, как известно, есть два типа. Те, которые чему-то учат, и любимые.
Ну, а об окукливании режима в ужасе от возможной смены власти я уже писал.
Ловите, в общем, порцию рационального пессимизма с анализом того, как Путин реагировал на разного рода революции на постсоветском пространстве.
Джерело: Эхо Москвы