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    У світі

    У США виростили величезний гарбуз

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    У США виростили величезний гарбуз

    Гарбуз вагою 1040,7 кг представили на агрофестивалі в США

    Гарбуз, важчий за авто, представили на традиційному фестивалі Topsfield Fair, який щорічно відбувається в США, в регіоні Нова Англія.

    Про це повідомляють СNN.

    На північному сході США, в штаті Коннектикут, один з жителів на ім’я Алекс Ноель встановив місцевий рекорд і виростив гарбуз вагою в 1040,7 кг або 2294,5 фунтів.

    Для порівняння взяли один з найлегших автомобілів на ринку, Mitsubishi Mirage, який важить всього 2 018 фунтів (916 кг).

    У всьому світі світовий рекорд Гіннеса за найважчим гарбузі утримує Матіас Віллемайнс з Бельгії та його гарбуз вагою 2624,6 фунта (близько 1190,5 кг).

    Фермер, що виростив диво-гарбуз, отримав у якості нагороди за перемогу в конкурсі 8,5 тисяч доларів.

    Нагадаємо, 11 серпня, на Херсонщині у місті Гола Пристань відбувся фестиваль «Український кавун – солодке диво», під час якого фермери і вчені аналізують, які сорти дали найкращі врожаї.

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