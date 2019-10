У США виростили величезний гарбуз

Гарбуз вагою 1040,7 кг представили на агрофестивалі в США

Гарбуз, важчий за авто, представили на традиційному фестивалі Topsfield Fair, який щорічно відбувається в США, в регіоні Нова Англія.

Про це повідомляють СNN.

На північному сході США, в штаті Коннектикут, один з жителів на ім’я Алекс Ноель встановив місцевий рекорд і виростив гарбуз вагою в 1040,7 кг або 2294,5 фунтів.

Для порівняння взяли один з найлегших автомобілів на ринку, Mitsubishi Mirage, який важить всього 2 018 фунтів (916 кг).

У всьому світі світовий рекорд Гіннеса за найважчим гарбузі утримує Матіас Віллемайнс з Бельгії та його гарбуз вагою 2624,6 фунта (близько 1190,5 кг).

This giant pumpkin, weighing in at nearly 2,300 pounds, just set a new local record at the Topsfield Fair in Massachusetts https://t.co/zIiZcFdziP pic.twitter.com/8KgEFI55gU