Посольство Сполучених Штатів: Медведчук під американськими санкціями вже сьомий рік

Американські санкції проти Медведчука оголошені за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України

У Вашингтоні підтримують рішення українського уряду щодо одіозного народного депутата

Сполучені Штати Америки вітають дії української влади, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності країни за допомогою санкцій, накладених на народного депутата Віктора Медведчука і людей з його оточення. Про це говориться на сторінці посольства США у Twitter.

Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України - https://t.co/QvC7Pfn5de — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

«Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук знаходиться під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.