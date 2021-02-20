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    Посольство Сполучених Штатів: Медведчук під американськими санкціями вже сьомий рік

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    Американські санкції проти Медведчука оголошені за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України - Посольство Сполучених Штатів: Медведчук під американськими санкціями вже сьомий рік
    Американські санкції проти Медведчука оголошені за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України
    Фото: Радіо Свобода

    У Вашингтоні підтримують рішення українського уряду щодо одіозного народного депутата

    Сполучені Штати Америки вітають дії української влади, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності країни за допомогою санкцій, накладених на народного депутата Віктора Медведчука і людей з його оточення. Про це говориться на сторінці посольства США у Twitter.

    «Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук знаходиться під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

    Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

    Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

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    Теги: Віктор Медведчук США РНБО санкції вугілля посольство Оксана Марченко Україна дружина
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