У найвищий в Україні флагшток влучила блискавка (відео)

Конструкція є найвищою з навколишніх споруд, тому виступає у якості природного блискавкоприймача

Конструкція витримала, у неї є захист від блискавки

У найвищий в Україні флагшток, який до 30-ї річниці незалежності України встановили у Харкові, влучила блискавка. Момент потрапляння розряду на верхівку металевої конструкції потрапив на відео, яке опублікував Telegram-канал «Типове ХТЗ».

Подія трапилася під час грози 31 серпня.

«Конструкція витримала, у неї є захист від блискавки. До того ж, перед становленням флагштоку проподилися випробування», – розповів у коментарі місцевому виданню заступник голови Харківської ОДА Михайло Харне.

Як розповіли фахівці інституту «Блискавка» НТУ «ХПІ», такі металеві конструкції зводяться відповідно до міжнародних стандартів.

«Сама конструкція досить надійна. Вона є найвищою з навколишніх споруд, тому виступає у якості природного блискавкоприймача. Відповідно до міжнародного стандарту опір громовідводу щодо землі повинен бути не більше 10 Ом. Також на кабелях живлення повинен бути встановлений пристрій захисту від перенапруг, адже флагшток має обладнаний автоматичним підйомником для прапора. Товщина стінок конструкції повинна бути мінімум 3 мм», – розповів керівник відділу діагностики систем заземлення та блискавкозахисту Сергій Руденко.

Фахівець наголосив, що незважаючи на проведені випробування, перебувати біля подібних об'єктів під час грози не варто.

«У негоду варто відійти на безпечну відстань від високих об’єктів, адже туди імовірно може влучити блискавка. Це стосується всіх високих споруд, не тільки цього флагштока. Під час грози краще сидіти вдома і пити чай», – сказав Сергій Руденко.

До слова, Гідрометцентр розповів, чому не варто довіряти прогнозу погоди на смартфоні.