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    Україна потрапить до «вогняного кільця». Коли чекати на астрономічне явище

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    Сонячне затемнення - Україна потрапить до «вогняного кільця». Коли чекати на астрономічне явище
    Сонячне затемнення

    В червні в Україні можна буде спостерігати незвичне астрономічне явище, яка отримало назву «вогняне кільце»

    На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.

    Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.

    Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії.

    Частково «вогняне кільце» зможуть бачити й в Україні.

    У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

    Минулого року жителі Землі могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення 21 червня. Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я.

    Теги: NASA
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    Україна потрапить до «вогняного кільця». Коли чекати на астрономічне явище