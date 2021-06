Україна потрапить до «вогняного кільця». Коли чекати на астрономічне явище

На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.

Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії.

Частково «вогняне кільце» зможуть бачити й в Україні.

“Ring of fire” another view on solar eclipse. #SolarEclipse2020 #solareclipse pic.twitter.com/fSVzjhWk6g