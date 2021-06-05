Україна потрапить до «вогняного кільця». Коли чекати на астрономічне явище
В червні в Україні можна буде спостерігати незвичне астрономічне явище, яка отримало назву «вогняне кільце»
На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.
Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії.
Частково «вогняне кільце» зможуть бачити й в Україні.
“Ring of fire” another view on solar eclipse. #SolarEclipse2020 #solareclipse pic.twitter.com/fSVzjhWk6g— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) June 21, 2020
У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.
Минулого року жителі Землі могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення 21 червня. Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я.