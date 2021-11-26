У Житомирі вантажівка збила велосипедиста (відео)
Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили
На проспекті Незалежності водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста.
Як повідомили у відомстві, житомирським інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що о 12:36 на проспекті Незалежності сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю вантажного автомобіля Renault та велосипедиста.
Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили.
Патрульні забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди, матеріали оформлюватимуться слідчі.
Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані.
Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.
Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.