У Житомирі вантажівка збила велосипедиста (відео)

Шановні учасники дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та дотримуйтесь ПДР

Шановні учасники дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та дотримуйтесь ПДР

Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили

На проспекті Незалежності водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста.

Як повідомили у відомстві, житомирським інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що о 12:36 на проспекті Незалежності сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю вантажного автомобіля Renault та велосипедиста.

Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили.

Патрульні забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди, матеріали оформлюватимуться слідчі.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані.

Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.