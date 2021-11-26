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    У Житомирі вантажівка збила велосипедиста (відео)

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    Шановні учасники дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та дотримуйтесь ПДР - У Житомирі вантажівка збила велосипедиста (відео)
    Шановні учасники дорожнього руху, будьте максимально уважними за кермом та дотримуйтесь ПДР
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили

    На проспекті Незалежності водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста.

    Як повідомили у відомстві, житомирським інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що о 12:36 на проспекті Незалежності сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю вантажного автомобіля Renault та велосипедиста.

    Чоловіка, який рухався на велосипеді, ушпиталили.

    Патрульні забезпечують охорону місця дорожньо-транспортної пригоди, матеріали оформлюватимуться слідчі.

    Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані.

    Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

    Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.

    Теги: ДТП Житомир поліція
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    У Житомирі вантажівка збила велосипедиста (відео)