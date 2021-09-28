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    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)

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    Тепер має бути відновлення і фарбування - В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
    Тепер має бути відновлення і фарбування
    фото і відео – Валерій Наливайко і Володимир Тетюхін

    Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії»

    В експозиції нещодавно створеного Одеського музею авіаційної техніки скоро буде поповнення.

    Як повідомляє Думская, перший з двох пасажирських літаків Як-40, які повинні зайняти місце у музеї, доставили вчора ввечері на приміський спортивний аеродром Гідропорт.

    Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії», а пізніше списані і перебували на балансі Фонду держмайна України. Музею обидва борти віддали на відповідальне зберігання.

    Більше тижня реставратори розбирали літаки, щоб перемістити в Гідропорт. Треба було зняти консолі, кіль і максимально полегшити фюзеляж для перевезення.

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    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)

    Після цього перший борт вдалося завантажити на трейлер. Перевезення під наглядом поліції тривало майже дві години.

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    Теги: борг Одеса літак
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    В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)