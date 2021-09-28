В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)

фото і відео – Валерій Наливайко і Володимир Тетюхін

Тепер має бути відновлення і фарбування

Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії»

В експозиції нещодавно створеного Одеського музею авіаційної техніки скоро буде поповнення.

Як повідомляє Думская, перший з двох пасажирських літаків Як-40, які повинні зайняти місце у музеї, доставили вчора ввечері на приміський спортивний аеродром Гідропорт.

Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії», а пізніше списані і перебували на балансі Фонду держмайна України. Музею обидва борти віддали на відповідальне зберігання.

Більше тижня реставратори розбирали літаки, щоб перемістити в Гідропорт. Треба було зняти консолі, кіль і максимально полегшити фюзеляж для перевезення.

Після цього перший борт вдалося завантажити на трейлер. Перевезення під наглядом поліції тривало майже дві години.

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