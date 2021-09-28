В Одесі конфісковані літаки передали до музею (відео)
Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії»
В експозиції нещодавно створеного Одеського музею авіаційної техніки скоро буде поповнення.
Як повідомляє Думская, перший з двох пасажирських літаків Як-40, які повинні зайняти місце у музеї, доставили вчора ввечері на приміський спортивний аеродром Гідропорт.
Літаки були заарештовані за борги авіапідприємства «Одеські авіалінії», а пізніше списані і перебували на балансі Фонду держмайна України. Музею обидва борти віддали на відповідальне зберігання.
Більше тижня реставратори розбирали літаки, щоб перемістити в Гідропорт. Треба було зняти консолі, кіль і максимально полегшити фюзеляж для перевезення.
Після цього перший борт вдалося завантажити на трейлер. Перевезення під наглядом поліції тривало майже дві години.