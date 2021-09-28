The New York Times: таліби погрожували відібрати український літак

ЗМІ дізналися подробиці операції України щодо евакуації громадян з Афганістану, яка тривала тиждень

Таліби погрожували конфіскувати український літак під час евакуаційної операції з Афганістану. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

«Протягом кількох днів таліби відмовлялися звільнити людей, яких українці сподівалися врятувати, неодноразово змінюючи умови угоди про евакуацію, вимагаючи офіційного визнання від українського уряду і в якийсь момент погрожуючи конфіскувати літак», – пише видання.

Повідомляється, що перед посадкою 16 вересня один зі старших офіцерів повідомив командиру, генералу Кирилу Буданову, що таліби гарантували, що літак зможе приземлитися в аеропорту Кабула, залишатися там без перешкод, поки евакуйовані не сядуть на борт і не полетять. Українців запевнили, що весь процес займе всього кілька годин.

Зазначається, що в підсумку українській команді знадобилося сім днів, дві поїздки в Кабул і нервові переговори з функціонерами «Талібану», перш ніж повернутися додому в Київ із 96 врятованими афганцями.

Як повідомляється, після прибуття до Кабула українського літака таліби заявили, що не допустять евакуйованих на борт без письмового звернення українського уряду в «Ісламський Емірат Афганістан».

«Це може бути витлумачено як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємося робити», – сказав генерал Буданов.

Після цього літак повернувся в Київ, а потім знову відправився в Кабул 19 вересня. Паралельно тривали переговори з талібами.

«Рятувальна місія майже зірвалася в середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен був вилетіти через 30 хвилин без евакуйованих, інакше буде конфіскований», – наголошується в статті.

Видання зазначає, що українські офіційні особи не повідомили подробиць про те, як саме вони вийшли з глухого кута. Вони послалися на допомогу Туреччини, Пакистану і Катару, а також на Валі Монавара, посла в Україні попереднього афганського уряду, який залишається на своїй посаді в Києві.

Нагадаємо, 23 вересня до Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами (відео).

Раніше у МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі залишити Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.