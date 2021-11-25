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    Вибух на шахті в Росії: 10 гірників загинули, ще 39 шукають

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    На шахті було зафіксовано вибух в одному з вентиляційних штреків - Вибух на шахті в Росії: 10 гірників загинули, ще 39 шукають
    На шахті було зафіксовано вибух в одному з вентиляційних штреків
    фото: Mash Siberia

    У шахті перебували 285 людей

    Щонайменше 10 людей стали жертвами пожежі на шахті в російському Кузбасі. Про це повідомляє «Интерфакс».

    «За уточненими даними, загинули 10 людей. Пошуки решти 39 продовжуються», – сказало джерело видання.

    Відомо, що до Сибірського управління Ростехнагляду 25 листопада надійшло повідомлення про задимлення та вибух на вугільній шахті «Листяжна» у Кемеровській області. Пізніше виявилося, що це був вибух – наразі відомо про 10 загиблих, місце 39 осіб не встановлено.

    Як пише ТАСС, на шахті було зафіксовано вибух в одному з вентиляційних штреків. Обвалень немає. ЗМІ повідомляють, що причиною аварії на шахті стало займання вугільного пилу, дим вентиляції поширився всією шахтою.

    Загалом на момент задимлення, за даними МНС, у шахті перебували 285 людей.

    Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.

    Теги: вибух Росія шахта рятувальники
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    Вибух на шахті в Росії: 10 гірників загинули, ще 39 шукають