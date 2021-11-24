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    В окупованому Донецьку невідомі підірвали гранату, одна людина загинула

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    У Київському районі Донецька стався вибух гранати - В окупованому Донецьку невідомі підірвали гранату, одна людина загинула
    У Київському районі Донецька стався вибух гранати
    фото: Факти

    Про стан другого постраждалого не повідомляється

    В окупованому Донецьку стався вибух гранати, внаслідок чого поранення зазнали дві особи, одна з яких загинула від отриманих травм. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Олексій Кулемзін, який називає себе «главою адміністрації» міста.

    Вибух стався у середу, 24 листопада.

    «О 8:43 у Київському районі стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей. На місці працюють спецслужби», – йдеться у повідомленні.

    Після цього стало відомо, що один із постраждалих помер.

    Про стан другого постраждалого не повідомляється.

    До слова, СБУ засекретила справу донецького концтабору «Ізоляція» та дані щодо головного садиста «Палича».

    Нагадаємо, що 9 листопада у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського. Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

    Згодом СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куліковського, який розповів про те, як катували затриманих. Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

    Теги: вибух СБУ граната Донецьк
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    В окупованому Донецьку невідомі підірвали гранату, одна людина загинула