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    Події в Україні

    Мінус один. Українські військові збили російський винищувач під Волновахою

    Це вже другий літак агресора, збитий українськими військовими за останні пару годин - Мінус один. Українські військові збили російський винищувач під Волновахою
    Це вже другий літак агресора, збитий українськими військовими за останні пару годин
    фото: пресслужба Міноборони

    Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення

    Українські військові знешкодили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 під Волновахою. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

    «Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!», – йдеться у повідомленні.

    Також сьогодні українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем.

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    Теги: військові бомбардування населення #stoprussia
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    Мінус один. Українські військові збили російський винищувач під Волновахою