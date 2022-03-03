Мінус один. Українські військові збили російський винищувач під Волновахою
Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення
Українські військові знешкодили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 під Волновахою. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!», – йдеться у повідомленні.
Також сьогодні українські військові збили російський літак СУ-30 над Ірпенем.