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    Як голосуватиме село в якому проживає дві тисячі однофамільців

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    Як голосуватиме село в якому проживає дві тисячі однофамільців

    Явка на виборчих дільницях у Серниках, розповідають у сільраді, зазвичай вища ніж 50%

    На півночі України, у Рівненській області, є населений пункт Серники. У ньому трохи більше ніж дві з половиною тисячі мешканців. Звичайне село, але на запитання: «Яке у вас прізвище?» – ви почуєте від більшості з них однакову відповідь: «Полюхович».

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    Джерело: Радіо Свобода

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