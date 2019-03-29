Як голосуватиме село в якому проживає дві тисячі однофамільців



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Явка на виборчих дільницях у Серниках, розповідають у сільраді, зазвичай вища ніж 50%

На півночі України, у Рівненській області, є населений пункт Серники. У ньому трохи більше ніж дві з половиною тисячі мешканців. Звичайне село, але на запитання: «Яке у вас прізвище?» – ви почуєте від більшості з них однакову відповідь: «Полюхович».

Джерело: Радіо Свобода