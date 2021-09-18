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    Харчування в українських школах по-новому: страви мають стати різноманітнішими

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    Дітям треба час, аби звикнути до здорового харчування - Харчування в українських школах по-новому: страви мають стати різноманітнішими
    Дітям треба час, аби звикнути до здорового харчування

    Українські школи потроху впроваджують реформу шкільного харчування. У дітей значно урізноманітнився раціон, до того ж він став значно кориснішим

    Як повідомляє DW, задум шеф-кухаря Євгена Клопотенка щодо шкільного харчування офіційно втілюється: з 1 вересня усі школи України повинні переходити на оновлені меню.

    Обіди мають стати значно різноманітнішими, але насамперед здоровішими – без солі, ковбасних виробів, з меншою кількістю хліба та більшою – овочевих салатів. Та насправді далеко не всі навчальні заклади України змінили своє меню.

    Нагадаємо, наступний крок реформи – модернізація харчоблоків навчальних закладів. У 2020 році майже 2 тис шкіл провели реконструкцію їдалень (державна субвенція на 400 млн грн). У 2021 році програма продовжується (виділено 1 млрд грн). Частина навчальних закладів реконструюється в межах програми Президента «Велике будівництво».

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    Теги: реформа діти освіта школа харчування
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    Харчування в українських школах по-новому: страви мають стати різноманітнішими