Харчування в українських школах по-новому: страви мають стати різноманітнішими

Дітям треба час, аби звикнути до здорового харчування

Українські школи потроху впроваджують реформу шкільного харчування. У дітей значно урізноманітнився раціон, до того ж він став значно кориснішим

Як повідомляє DW, задум шеф-кухаря Євгена Клопотенка щодо шкільного харчування офіційно втілюється: з 1 вересня усі школи України повинні переходити на оновлені меню.

Обіди мають стати значно різноманітнішими, але насамперед здоровішими – без солі, ковбасних виробів, з меншою кількістю хліба та більшою – овочевих салатів. Та насправді далеко не всі навчальні заклади України змінили своє меню.

Нагадаємо, наступний крок реформи – модернізація харчоблоків навчальних закладів. У 2020 році майже 2 тис шкіл провели реконструкцію їдалень (державна субвенція на 400 млн грн). У 2021 році програма продовжується (виділено 1 млрд грн). Частина навчальних закладів реконструюється в межах програми Президента «Велике будівництво».