Якою може бути реакція на бустерну дозу? Пояснення лікаря (відео)

Пандемія продовжує псувати життя українців

Багато кого турбує питання, чи треба йти отримувати бустерну дозу вакцини від Covid-19?

Хтось турбується про здоров'я, а комусь треба продовжити термін дії сертифікату. Але всіх турбує, яка може бути реакція на бустер.

«Чи буде так сильно «ковбасити», як після перших двох доз? Ні, зовсім не обов‘язково, реакція зазвичай менша. Можуть бути все одно, але зазвичай виражені менше, ніж після двох перших доз вакцини», – заявляє лікарка та експерт з вакцинації, Катерина Булавінова.

За її словами, цифри в країнах, де багато людей отримали бустер, і де «розквітає» Omicron, показують — серед людей, які отримали бустерну дозу, дуже мало госпіталізацій і з ними все добре, Covid-19 переносять легко.

Тим часом, за минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Читайте також: