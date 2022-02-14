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    Cоvid-19 забрав життя ще 142 українців: статистика МОЗ

    За весь час пандемії в Україні захворіли &ndash; 4 542 693 особи - Cоvid-19 забрав життя ще 142 українців: статистика МОЗ

    За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 542 693 особи

    фото: з відкрити джерел

    Протягом минулого дня в Україні зафіксовано 16 993 випадки коронавірусної хвороби

    За минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Також 18 938 людей вакциновано проти Cоvid-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 270 осіб;
    • летальних випадків – 142;
    • одужало – 9 338 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 542 693 особи;
    • одужало – 3 788 395 осіб;
    • летальних випадків – 102 950;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Найбільше активних хворих загалом зараз в Одеській (63730) та Львівській (62954) областях, а також у Києві (49564).

    МОЗ вказує, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

    Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    Cоvid-19 забрав життя ще 142 українців: статистика МОЗ