Гонконг не може впоратися з новою хвилею коронавірусу

До початку березня кількість заражень у Гонконзі щодня може складати до 28 тис.

Кількість інфікованих збільшилася у 13 разів за останні два тижні

Китайське місто Гонконг не може впоратися із «наступом» коронавірусної хвороби, кількість нових випадків Covid-19 збільшилася в 13 разів. Про це заявила лідерка Гонконгу Керрі Лем, пише Reuters.

Але при цьому, за її словами, кількість смертей не більша, ніж під час піку захворювання два року тому.

«Наступ п’ятої хвилі епідемії завдав Гонконгу важкого удару, і місто не може впоратися з цим. Ситуація вкрай погана, і уряд дуже стурбований через це», – заявила Лем.

Кількість інфікованих збільшилася у 13 разів за останні два тижні, з близько 100 випадків до 1300 за минулу добу. А витрати китайського автономного міста на протиепідемічні заходи сягнули майже 4 мільярдів доларів.

Також Гонконг збирається координувати зусилля з Китаєм для того, щоб впоратися з ситуацією. Раніше Китай заявляв, що допоможе місту з тестуванням, лікуванням та дотриманням карантинних заходів, із постачанням продуктів.

Експерти зазначають, що до початку березня кількість заражень щодня може складати до 28 000. Особливо вразливими, на думку експертів, є невакциновані люди старшого віку. Повідомляється, що наразі зайняті 90% ліжкомісць у палатах для пацієнтів з Covid-19.

При цьому Гонконг запровадив жорсткі карантинні обмеження: заборонив масові заходи, закрив школи, церкви та спортзали. Також обмеження на польоти зробили Гонконг одним із найбільш ізольованих мегаполісів у світі.

Тим часом, за минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

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