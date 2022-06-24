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    Суспільство

    Україна – на порозі ЄС, чи є привід радіти? Ярош із фронту дав пораду українцям

    Екслідер &laquo;Правого сектора&raquo; відреагував на кандидатство України в ЄС - Україна – на порозі ЄС, чи є привід радіти? Ярош із фронту дав пораду українцям
    Екслідер «Правого сектора» відреагував на кандидатство України в ЄС
    фото з відкритих джерел

    Ярош переконаний, що українцям треба обирати правильних союзників

    Колишній лідер організації «Правий сектор» Дмитро Ярош висловив свою думку щодо кандидатства України в ЄС та переконаний, що радіти цій новині зарано.

    «Це мертва структура, яка «зливала» українців під час широкомасштабного наступу ерефії. Пам’ятаєте? Для нас, українців, перспективою є створення Балто-Чорноморського Союзу за участі Польщі, країн Балтії, за підтримки Великобританії та США. Франція та Німеччина – партнери, але не союзники, вони почали передачу озброєнь та боєприпасів Україні, але варіант, що нас «підставлять» ці країни у геополітичній грі, вельми високий», – переконаний Ярош.

    Екслідер «Правого сектора» закликав вибирати правильних союзників і партнерів та піддаватися«болотяним вогням» імпотентного європейського союзу».

    «Наші союзники – це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія, інші країни яким безпосередньо загрожує Кремлівська сатанинська імперія», – переконаний Ярош.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

    Раніше Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона стосовно того, що вступ України до Європейського Союзу займе роки.

    Також колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків.

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    Теги: ЄС росія окупанти США Німеччина зброя Словаччина війна Чехія Франція Правий сектор Дмитро Ярош Україна окупація #stoprussia
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    Україна – на порозі ЄС, чи є привід радіти? Ярош із фронту дав пораду українцям