Україна – на порозі ЄС, чи є привід радіти? Ярош із фронту дав пораду українцям

Ярош переконаний, що українцям треба обирати правильних союзників

Колишній лідер організації «Правий сектор» Дмитро Ярош висловив свою думку щодо кандидатства України в ЄС та переконаний, що радіти цій новині зарано.

«Це мертва структура, яка «зливала» українців під час широкомасштабного наступу ерефії. Пам’ятаєте? Для нас, українців, перспективою є створення Балто-Чорноморського Союзу за участі Польщі, країн Балтії, за підтримки Великобританії та США. Франція та Німеччина – партнери, але не союзники, вони почали передачу озброєнь та боєприпасів Україні, але варіант, що нас «підставлять» ці країни у геополітичній грі, вельми високий», – переконаний Ярош.

Екслідер «Правого сектора» закликав вибирати правильних союзників і партнерів та піддаватися«болотяним вогням» імпотентного європейського союзу».

«Наші союзники – це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія, інші країни яким безпосередньо загрожує Кремлівська сатанинська імперія», – переконаний Ярош.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

Раніше Ярош емоційно відреагував на заяву Макрона стосовно того, що вступ України до Європейського Союзу займе роки.

Також колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош показав своїх чотирьох онуків.