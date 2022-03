Гурт з Литви присвятив пісню Україні: заспівали, куди йти «русскому кораблю»

Група дещо оновила та переробила свою пісню на You are the winners, UA

У пісні йдеться про те, що українці борються за свою землю й нікому її не віддадуть

Представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.

У 2006 році LT United посіла шосте місце на Євробаченні з піснею We are the winners of Eurovision. Це — найкращий результат Литви за всю історію участі в конкурсі.

Нещодавно група дещо оновила та переробила свою пісню на «You are the winners, UA». У такий спосіб вони підтримали Україну та, зокрема, згадали легендарну фразу про «русский военный корабль». Музиканти доповнили пісню фразою «русскій ваєнний карабль, йди нах*й! Слава Україні! Героям слава!».

У пісні йдеться про те, що українці борються за свою землю й нікому її не віддадуть.

Раніше переможець Євробачення-2017 заспівав пісню українською мовою.

А українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала під час виступу в Німеччині зібрала €67 млн для української армії.

25 лютого Росію виключили з числа учасників Євробачення 2022 року.

18 лютого гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на Євробаченні.





Зазначимо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі – 14 травня.