Вибори у Росії: прогнули, зґвалтували і продовжили свою владу

Росія стоятиме на місці, продовжуючи підгнивати

Мовою оригіналу

Обсуждать результаты этих выборов можно, но вряд ли нужно – до голосования уже все всё знали и понимали, все было по анекдоту – «Чего вы тут стоите в одиночном пикете с пустым листом бумаги в руке? – А что, а разве и так непонятно?»

Против государства с его механизмом насилия бороться трудно, даже невозможно, особенно если все силы государства направленны… ну вот на это самое, то что написано на том пустом листе бумаги.

Да, прогнули, изнасиловали и продлили себе власть. Более того, впихнули в Думу новых верных себе людей, Теперь там пропагандист Попов, бородатый Вассерман в жилетке, Прилепин прошел.

Жаль, что я не дружу с Путиным, он ценит верных людей. Он их продвигает и не забывает.

А еще, откуда ни возьмись, появилась партия «Новые люди». Наверное, это какие-то особые новые люди, потому что, на ровном месте, получить голоса, чтобы вскочить в Думу – это нужно какой-то особый талант иметь. Для меня, например, это ярчайший признак фальсификаций. И вот почему. Для Путина крайне важно, чтобы в Думе не было смутьянов всяких, чтобы никто не выбегал к трибуне и не говорил всякие неправильные слова. Вот почему Дума так математически выверена. Там не просто правильно должны проголосовать, там нужно, чтобы никто публично н высказывал никакого сомнения в принятых решениях. А то ведь как-то странно будет, если Дума обсуждает новый людоедский закон, а кто-то из «Новых людей» вдруг встаёт и говорит с трибуны «А я не согласен! Вы все преступники, воры и бандиты!» Вы такое можете себе представить? Я – нет. Но скажу так – всё покажет первое же людоедское голосование, нужно будет только посмотреть, как эти новые люди проголосовали. Думаю, что будет как в фильме Гусмана «Не бойся, я с тобой!», там один персонаж пел: «Как бы сделать всё по-новому, чтобы оставалось всё по--старому!»

Однако, есть вопрос, который гораздо важнее всех этих мартышек и клоунов, которых пригласили в Думу за верность высшей власти. Вопрос этот звучит так: «А как, все эти люди, во главе с Путиным, будут рулить страной?» То есть, «стабильность» они обеспечили, но это они обеспечили стабильность себе. А вот как быть со страной. Что они обеспечили ей. Попробуем сказать так: раз всё во власти осталось по-старому, то значит и в стране должно быть по-старому. Я не говорю, хорошо в стране, или плохо. Просто завтра будет так, как сегодня. Только дороже.

Но возникает новое сомнение – всех ли это устраивает. Вот это голосование, максимально фальсифицированное, показывает, что устраивает далеко не всех. И если рассматривать, что это была репетиция фальсификаций перед президентскими выборами, то, обратим внимание, у Едра существенное падение, несмотря на фальсификации. Конечно, можно будет Путину нарисовать как Кадырову 99,7%, но быть совсем «хромым» Путину вряд ли хочется.

Короче говоря, нужно что-то менять, но это невозможно – власть умеет только запрещать. Даже если Путин прикажет менять, то Дума сразу намочит штаны, потому что не знает, что менять. Ведь когда меняешь, то ты разрешаешь, а не запрещаешь. А еще надо так менять, чтобы Путину понравилось.

В общем, у этих выборов последствие, которое бы я назвал «Цугцванг испуга», а это означает, что страна будет стоять на месте, продолжая подгнивать.

Вот и всё, что реально произошло на этих выборах.

А на разговоры с трибуны не стоит обращать внимания.

Все эти новички – не более чем жалкие подражатели Жириновского.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.