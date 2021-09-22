Вибори в Держдуму: ОПЗЖ привітала партію Путіна з «переконливою перемогою»

Своє привітання українська партія проілюструвала колажем з логотипів ОПЗЖ та «Єдиної Росії»

Депутати від ОПЗЖ сподіваються на співпрацю з партією «Єдина Росія»

Партія «Опозиційна платформа – за життя» привітала політичну партію країни-агресора «Єдину Росію» з «перемогою» на виборах до Держдуми РФ. Про це сказано на сайті української політсили.

«Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах», – йдеться в повідомленні.

В ОПЗЖ вважають, що отриманий в ході голосування результат «Єдиної Росії» нібито «вчергове підтвердив: росіяни пов’язують своє майбутнє саме з «Єдиною Росією», а ідеї та програма партії близькі російському народу»

Також депутати від ОПЗЖ сподіваються на співпрацю з пропутінською партією . Політики говорять про відновлення «добросусідських відносин між країнами» та економічне співробітництво.

Раніше нардеп Ілля Кива привітав «Єдину Росію» з «беззастережною перемогою» на виборах до Держдуми.

Натомість Гельсінська комісія США назвала вибори в Росії «найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших».

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями активістів, голосування й підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема, через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Результати виборів до Держдуми Росії сфальсифіковано. Зокрема, підроблено результати цифрового голосування. Про це йдеться в заяві російського опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.