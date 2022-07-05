З'явилося відео, як ЗСУ застосовують французькі гаубиці проти окупантів

Caesar можуть знищувати російську техніку з відривом до 50 км

Артилерійські системи Caesar високоточні та високомобільні

Українські бійці застосовують на фронті французькі гаубиці Caesar. Працювати із ними бійці навчилися за 10 днів. Відео із поля бою оприлюднили журналісти Sky News.

Артилерійські системи Caesar французького виробництва високоточні та високомобільні. Вони готуються до роботи за одну хвилину, ще 40 секунд йде на те, щоб згорнути установку та піти з позиції.

Caesar можуть знищувати російську техніку з відривом до 50 км. Висока мобільність дозволяє виявитися поза досяжністю вогню у відповідь росіян. За словами командира екіпажу, військовослужбовці ЗСУ навчалися працювати з французькими САУ протягом 10 днів.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що влада країни планує направити «значну кількість» бронетранспортерів і шість самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до 12 гаубиць, які раніше поставили.