Біля школи №22 зводять спортивний майданчик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триває будівництво майданчика для ігрових видів спорту по вулиці Данила Нечая, 21.

Це місце для активного проведення дозвілля створюють на території школи №22. Тут можна буде грати у такі види спорту, як баскетбол, волейбол, міні-футбол та теніс.

Зараз на цьому майданчику роботи тривають: влаштовано основу під поліуретанове покриття, монтується огородження, влаштовано зовнішнє освітлення, виконуються роботи з благоустрою.

В цьому році роботи по створенню майданчиків проводжуються й біля інших шкіл. Так, нещодавно завершилось будівництво дитячого майданчика біля школи №8 по вул. Винниченка. Тут встановлені сучасні ігрові елементи, влаштована система відеонагляду та нове освітлення. Також діти вже проводять свій вільний час на новому дитячому майданчику на території 9-ої школи.

Також, нещодавно завершились роботи по створенню нового багатофункціонального спортивного майданчика по вулиці Зодчих,40. До речі, тут в минулому році почали робити спортивний майданчик, на якому вже місцеві жителі займаються на сучасних тренажерах. Також тут є окремі елементи для дітей з інвалідністю.

Джерело: Vinbazar