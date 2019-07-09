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    Біля школи №22 зводять спортивний майданчик

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    Біля школи №22 зводять спортивний майданчик

    Триває будівництво майданчика для ігрових видів спорту по вулиці Данила Нечая, 21.

    Це місце для активного проведення дозвілля створюють на території школи №22. Тут можна буде грати у такі види спорту, як баскетбол, волейбол, міні-футбол та теніс.

    Зараз на цьому майданчику роботи тривають: влаштовано основу під поліуретанове покриття, монтується огородження, влаштовано зовнішнє освітлення, виконуються роботи з благоустрою.

    В цьому році роботи по створенню майданчиків проводжуються й біля інших шкіл. Так, нещодавно завершилось будівництво дитячого майданчика біля школи №8 по вул. Винниченка. Тут встановлені сучасні ігрові елементи, влаштована система відеонагляду та нове освітлення. Також діти вже проводять свій вільний час на новому дитячому майданчику на території 9-ої школи.

    Також, нещодавно завершились роботи по створенню нового багатофункціонального спортивного майданчика по вулиці Зодчих,40. До речі, тут в минулому році почали робити спортивний майданчик, на якому вже місцеві жителі займаються на сучасних тренажерах. Також тут є окремі елементи для дітей з інвалідністю. 

    Джерело: Vinbazar

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