Чотири золотих медалі привезли юні вінничани з чемпіонату боротьби з самбо
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Юні спортсмени привезли додому 10 нагород
Нещодавно у Києві відбувся відкритий чемпіонат з боротьби самбо серед юнаків та дівчат. У ньому взяли участь близько 300 спортсменів, з них – 16 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.
Вінничани посіли чотири перші місця, одне - друге та п’ять - третіх.
Перші місця отримали: Додон Антон, Козоріз Микола, Дніпровський Володимир, Самохвал Михайло. Друге місце у Артема Зіміна.
Бронзу отримали Беньков Олександр, Гуменний Максим, Усаченко Микола, Логиш Ігор та Татару Артем.