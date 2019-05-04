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    Чотири золотих медалі привезли юні вінничани з чемпіонату боротьби з самбо

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    Чотири золотих медалі привезли юні вінничани з чемпіонату боротьби з самбо

    Юні спортсмени привезли додому 10 нагород

    Нещодавно у Києві відбувся відкритий чемпіонат з боротьби самбо серед юнаків та дівчат. У ньому взяли участь близько 300 спортсменів, з них – 16 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5.

    Вінничани посіли чотири перші місця, одне - друге та п’ять - третіх.

    Перші місця отримали: Додон Антон, Козоріз Микола, Дніпровський Володимир, Самохвал Михайло. Друге місце у Артема Зіміна.

    Бронзу отримали Беньков Олександр, Гуменний Максим, Усаченко Микола, Логиш Ігор та Татару Артем.

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