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    Коронавірус на Одещині: до 300 нових випадків

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    Для лікування хворих на Covid-19 в опорних медзакладах Одеси розгорнули 2638 ліжок - Коронавірус на Одещині: до 300 нових випадків
    Для лікування хворих на Covid-19 в опорних медзакладах Одеси розгорнули 2638 ліжок
    фото: з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 14 дітей та 12 медичних працівників

    Кількість нових хворих на коронавірус в Одеській області наблизилась до 300.

    Лабораторно підтверджено 268 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 24 лютого, повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 14 дітей та 12 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 148, інші випадки захворювання зафіксували в області. Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 321 тест ІФА та 1328 тестів ПЛР. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції троє жителів регіону померли. Побороти недуг за минулий день вдалось 219 особам.

    За весь час в регіоні провели 148004 ІФА-тести та 392711 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1417 людей, а видужали 78503 жителі. Для лікування хворих на Covid-19 в опорних медзакладах Одеси розгорнули всього 2638 ліжок.

    Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 1 325 841 випадок інфікування коронавірусом. За добу кількість виявлених інфікованих зросла на 8 147 людей. З них 483 дитини та 301 медпрацівник. В країні вже одужали 1 159 311 людей, з них 3 889 – за останню добу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 25 596 людей (135 – за останню добу). За весь час проведено 6 809 165 ПЛР-тестувань. Зокрема, за останню добу здійснено – 86 926 (методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

    Теги: Одещина коронавірус
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