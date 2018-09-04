У День міста вінничани зможуть познайомитись з культурою польского міста-побратима Кельце



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Гості з Польщі презентують свою творчість з нагоди 60-річчя співпраці між містами Кельце і Вінниця

8 вересня з 14:30 до 18:00 на розі вулиць Соборної і Архітектора Артинова діятиме локація, на якій виступатимуть гості з міста-побратима Вінниці – Кельце. Свою творчість поляки подарують всім бажаючим до Дня міста Вінниці. Тут буде представлено три мистецьких напрямки: хореографія, музика та театр.

На цій локації можна буде побачити виступ Келецького Театру Танцю. Його представники приїздять до Вінниці не вперше. Танцюристи виступали у нашому місті два роки тому на День міста, тоді їхня творчість сподобались вінничанам.

Вперше до нашого міста приїдуть представники Театру Ляльки і актора Кубусь. Це унікальний театр з яскравими персонажами. Також вперше приїде до Вінниці фольклорний ансамбль пісні і танцю Кельце. Виступатимуть на цій локації й рок-гурт «BabyRocx».