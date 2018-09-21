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    У Вінниці комунальники продовжують асфальтувати Гніванське шосе

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    У Вінниці комунальники продовжують асфальтувати Гніванське шосе

    Роботи вже ведуться на ділянці від вулиці Пирогова до кінцевої зупинки тролейбусів «Аграрний університет»

    У липні розпочався комплексний ремонт Гніванського шосе загальною протяжністю понад два кілометри. Тут оновлюють дорожнє полотно, розширюють його, ремонтують тротуари, де потрібно – будують нові. Також облаштують зупинки громадського транспорту із сучасними посадковими павільйонами. Передбачені й велодоріжка та нове сучасне освітлення. Проект реалізується у співфінансуванні з Дорожнім фондом та за підтримки обласної державної адміністрації.
    Зараз ремонт триває на ділянці від вулиці Пирогова до кінцевої зупинки тролейбусів «Аграрний університет». Робітники працюють в нічний час, щоб не створювати незручностей для вінничан. Нагадаємо, що у зв’язку з роботами на два вечори відбулись зміни у русі тролейбусів №12,13,14.
    Після завершення робіт на Гніванському шосе, більшість в’їздів в місто будуть відремонтовані. Так, останнім часом були заасфальтовані в’їзди з боку Немирівського шосе, вулиць Київської та Ватутіна, а також Барського шосе.
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