Вінничан запрошують долучитись до 100-кілометрового веломарафону



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23 вересня у Вінниці відбудеться 100-кілометровий веломарафон «Закрутка по-вінницькі»

Захід присвячений Дню туризму і відбудеться в рамках Європейського тижня мобільності.

Стартовий майданчик розташовуватиметься на Старому місті за авторинком (поворот на Порпурівці). Реєстрація та підготовка до заходу розпочнеться о 8:10. О 9:50 відбудеться інструктаж. А вже о 10:00 стартують учасники у категорії «шосе», а о 10:05 – категорії «мтб+» та «поза заліком».

Маршрут пролягатиме через села Нова Прилука, Мізяків, м. Калиніка. В рамках марафону відбудуться фестиваль польових кухонь та фестиваль кави.

Організатори звертають увагу на те, що не будуть допущені до марафону учасники без велошоломів та без полісу медичного страхування. Реєстрація учасників та додаткова інформація за посиланням

Організатори заходу: ініціативна група «Критична маса. Вінниця» за підтримки Вінницької міської ради, Вінницької ОДА та ГО «Вінниця мобільна».