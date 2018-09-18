Вінничан запрошують на презентацію міжнародного проекту «Польща і Україна. Слідами історичної спадщини»



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Центр історії Вінниці запрошує на презентацію міжнародного проекту «Польща і Україна. Слідами історичної спадщини», яка відбудеться 18 вересня о 16:00 у HUB «Місто зі змістом»

Мета проекту - продемонструвати архітектурні сторінки спільної історії, популяризувати культурну спадщину Речі Посполитої у Польщі та Україні, архівувати за допомогою відео існуючі пам'ятки та сприяти їх подальшому збереженню.

Більш ніж 100 коротких відеороликів, присвячених обраним об’єктам архітектурної спадщини часів Речі Посполитої буде презентовано у підсумку реалізації проекту.

Проект реалізовується за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща та виконується Товариством Інтеграція Європа-Схід (Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód), у партнерській співпраці з Польський Інститут у Києві / Instytut Polski w Kijowie. Побудовою відеоряду займаються професіонали з Ukrainian communication group. Читайте також Клімкін заявив про масові кібератаки на Вселенський патріархат і екзархів Сьогодні, 05:58

Над створенням проекту працює польсько-українська група, до складу якої увійшли історики, публіцисти, журналісти, громадські організації, а також молодь. На презентації буде нагода поспілкуватись із засновниками та учасниками проекту, тож запрошуємо на цікаву розмову.

Спікери презентації: Ірина Вітюк, координатор міжнародного проекту «Польща і Україна Слідами історичної спадщини»; Юрій Легун, директор Державного архіву Вінницької області; Олександр Федоришен, директор Центру історії Вінниці.