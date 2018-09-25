Вінничан запрошують на сільськогосподарські ярмарки



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Кожної суботи з 29 вересня по 27 жовтня у Вінниці проводитимуться сільськогосподарські ярмарки

Ярмарки проходитимуть в мікрорайоні «Вишенька» біля торговельного центру «Plaza Park» (колишній «ШОК») по вул. Келецькій, 117б. Вінничани зможуть купити продовольчі товари та сільгосппродукти за прийнятними цінами безпосередньо у самих виробників.

Після збору сільгоспвиробниками урожаю, вже традиційно, у Вінниці проводяться ярмарки. Фермерські господарства можуть реалізувати власну продукцію, а вінничани мають можливість придбати городину, м’ясо-молочну та іншу продукцію безпосередньо у виробників, які відповідають за якість товару, а ціни, здебільшого, встановлюють нижчі ніж на ринках.

У Вінниці відбудеться п’ять сільськогосподарських ярмарок цієї осені. Вони проходитимуть 29 вересня, 6, 13, 20, 27 жовтня з 7.00 до 15.00. Ярмарки відбуватимуться у мікрорайоні «Вишенька», біля торговельного центру «Plaza Park» (колишній «ШОК») по вул. Келецькій, 117б.

Під час проведення ярмарків буде здійснюватись моніторинг цін стосовно недопущення до реалізації товарів перекупників, аби городяни мали нагоду купувати якісну сільгосппродукцію за цінами виробника.