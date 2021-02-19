Під Києвом із палаючого будинку врятовано маму з двома дітьми (фото)

Від загибелі під час пожежі родину врятував сусід

У ніч на 19 лютого сталась пожежа в житловому будинку у смт Глеваха Васильківського району. На місце виклику було направлено чергові караули 47 Державної пожежно-рятувальної частини смт Глеваха та 29 ДПРЧ м. Васильків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що горить житловий будинок площею 120 кв. м.

Лікарі повідомили вогнеборцям, що двоє дітей, 2012 та 2019 років народження, отримали незначні опіки та отруєння чадним газом.

Як стало відомо, своїм порятунком діти та їх матір завдячують сусідові. Хлопець, 1996 року народження, вночі вийшов на вулицю та побачив, що з вікна сусіднього будинку йде дим. В будівлі проживали двоє дорослих та двоє дітей. Молодик кинувся на допомогу. Спочатку він намагався потрапити всередину через вікно та отримав сильні порізи рук. Потім, вже відчинивши двері, зайшов у приміщення і виніс на свіже повітря дворічну дівчинку. Далі розбудив маму та старшу дитину, що вийшли вже самі.

Пожежа була ліквідована о 2:51.

Жінку та двох дівчаток каретою швидкої медичної допомоги доправлено до Васильківської центральної районної лікарні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

У ДСНС повідомили, що молодика буде номіновано на звання «Герой-рятувальник року».