Від 8 до 15 тисяч: вінницькі медики отримають надбавки до зарплат

На це з бюджету міста виділили два мільйони гривень

Уже в березні у Вінниці працівники лікарні, які надають вторинну спеціалізовану допомогу хворим на Covid-19, отримають муніципальні надбавки.

На це з бюджету міста виділили два мільйони гривень, повідомляє сайт Вінницької міської ради.

Сьогодні, 26 лютого, депутати під час сесії ухвалили рішення про прийняття до сфери управління міської ради КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради. Тепер власником закладу є Вінницька міська рада. А називатиметеся він — комунальне некомерційне підприємство «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня ВМР».

Вінницька районна лікарня працюватиме, як і раніше. В офіційному повідомлення додають, що уже з наступного місяця медики лікарні отримають надбавки до заробітної платні. Це будуть саме ті працівники, які допомагають хворим з Covid-19: лікарі отримають доплату до зарплати у розмірі 15 тисяч гривень, медичні сестри – 10 тисяч гривень, молодший медичний персонал – 8 тисяч гривень. – Ми виділяємо майже 8 млн грн на підтримку цього закладу. Ці кошти в основному підуть на засоби індивідуального захисту, ліки для пацієнтів та закупівлю необхідного обладнання, – відзначив секретар міської ради Павло Яблонський. – І зокрема передбачено майже 2 млн грн на муніципальну надбавку вже на березень місяць медичному персоналу лікарні, який працює з ковідними пацієнтами.

Нагадаємо, вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.