У Жмеринці жорстоко вбито жінку

Від отриманих травм жінка померла у лікарні

У Жмеринці сталося жорстоке вбивство жінки. Підозра впала на брата загиблої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Злочин стався 17 травня у Жмеринці. Потерпіла померла в лікарні. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

«За інформацією слідства, 43-річний фігурант прийшов до будинку сестри. Під час конфлікту молодший брат завдав ударів 63-річній родичці обухом молотка та сокири по голові. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні. Правопорушник з місця події втік», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання у фігуранта правоохоронці виявили знаряддя вчинення злочину. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі слідчого управління повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше на Вінниччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві співмешканки. Злочин стався 14 травня в одному з населених пунктів Хмільницького району. Зловмисник під час конфлікту після спільного розпиття алкоголю вдарив жінку металевою палицею. Травми виявилися для 29-річної потерпілої смертельними, вона померла в кареті швидкої.

До слова, у Вінниці слідчі повідомили про підозру жителю Івано-Франківщини у замаху на вбивство випадкового знайомого. Злочин стався 16 травня близько 06:00 поблизу одного з супермаркетів обласного центру.