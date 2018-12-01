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    Через воєнний стан на Вінниччині скасували вибори

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    Через воєнний стан на Вінниччині скасували вибори

    Так само вибори скасовано в інших регіонах де введено в дію воєнний стан

    У Вінницькій області через воєнний стан скасували вибори об’єднаних територіальних громад.

    Центральна виборча комісія провела чергове засідання вчора, 29 листопада. Тоді розглядалося питання доречності проведення виборів в об’єднані територіальні громади.

    «Враховуючи особливий стан десяти областей, доцільним є рішення скасувати вибори, перенісши їх на невизначений строк», – йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, вибори в об’єднані територіальні громади скасували не лише у Вінницькій області, але й у тих, де теж введено воєнний стан.

    Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, у Вінниці відбувається чергове засідання міської ради. Люди пікетують адміністративну будівлю, попри заборону, через те, що їх е допустили до зали засідань.

    Джерело: vn.oblast.online

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