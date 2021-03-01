У Вінниці зросло навантаження на лікарні з хворими на Covid-19, місто на порозі «червоної» зони

Ліжковий фонд станом на неділю 28 лютого був зайнятий на 81%

У Вінниці спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Сьогодні у місті продовжують хворіти на Covid-19 4 тисячі 302 людини. З них 3 тисячі 841 особа (89%) лікуються амбулаторно і 11% – стаціонарно. Ліжковий фонд станом на неділю, 28 лютого, зайнятий на 81%, повідомляє vn.20minut.

«Наразі у Вінниці зафіксовано стрімке зростання виявлення нових випадків: 4573 випадки на сто тисяч населення. Показник летальності за останній тиждень знизився і становить 1,8%. Відсоток тих, хто одужав – 73,2%», – зазначає директор департаменту охорони здоров'я міської ради Олександр Шиш. – Щодо навантаженості на систему охорони здоров'я, то у місті відбувся суттєвий стрибок протягом лютого місяця, і навантаження на систему охорони здоров'я виросло вдвічі. На жаль, Вінницький регіон в цілому і Вінниця зокрема – уже на порозі «червоної» зони карантину», – наголосив Шиш.

Як зазначив директор департаменту, якщо на початок лютого навантаження було 1800-1700 випадків, то на кінець місяця цей показник становить 4 тисячі 302 людини. За вчорашній день у Вінниці зареєстрували 303 нових випадки. Кожна двотижнева динаміка підтверджує зростання позитивних випадків інфікування ковідом.

Ліжковий фонд станом на неділю 28 лютого був зайнятий на 81%. На стаціонарному лікуванні перебуває 716 людей з підозрою на коронавірус та підтвердженим Covid-19. Найбільш завантажені – міська лікарня №3, Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня, потім ідуть міська лікарня №1 та пологовий будинок №1. Під контролем сімейних лікарів зараз перебуває 3 тисячі 466 людей. Серед них: 1139 – члени сімей, контактні громадяни, групи ризику інфікування коронавірусом; 2155 – з підтвердженим Covid-19 (мають легкий або безсимптомний перебіг); 172 – з підозрою на коронавірус під амбулаторним спостереженням. Продовжують працювати пункти забору біоматеріалу для обстеження на ковід.

«Динаміка останніх трьох тижнів потижнево виглядає так: 59%, 25% та 18%. Тобто, на жаль, уже є ймовірність того, що наступного або через тиждень захворюваність по місту на ГРВІ та грип перевищить епідпоріг», – каже Олександр Шиш.

Нагадаємо, у Київській області виник дефіцит місць для хворих на Covid-19.