Двох іноземців-нелегалів підозрюють у крадіжці з будинку у Вінниці



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Поліцейські помітили автівку, яка була в орієнтуванні, і почали переслідування

Ввечері 15 серпня один з патрульних екіпажів надавав допомогу в оформленні ДТП своїм колегам на вулиці Київській. Повертаючись до службового пріуса, інспектори помітили повз проїжджаючий автомобіль Jaguar, який перебував в орієнтуванні.

Як інформує Патрульна поліція Вінницької області, напередодні особи на такій же автівці вчинили крадіжку з приватного будинку. З помешкання винесли грошові кошти в українській та іноземній валюті, а також золоті прикраси.

Виявивши ймовірних зловмисників, патрульні почали переслідування. Водієві неодноразово подавали сигнал про зупинку, однак той не реагував. Перетинаючи вулицю Замостянську, він не впорався з керуванням та виїхав на бордюр, внаслідок чого автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Проїхавши ще 500 метрів, керманич зупинився на тротуарі. З машини одразу вибігли двоє осіб, які почали тікати в двори по вулиці Академіка Янгеля. Патрульні наздогнали правопорушників та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Затриманими виявились громадяни Молдови 16 та 24 років, які незаконно перебували на території України. Під час поверхневої перевірки в зловмисників виявили грошові кошти та золоті прикраси. Наразі правопорушники затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання м. Вінниці.